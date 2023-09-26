Названы условия возобновления работы завода в Сёюдлю

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Поэтапное возобновление деятельности завода “Азербайджанской международной горнодобывающей компании” может быть обеспечено после разработки и представления графика выполнения работ по реконструкции, модернизации и согласования с соответствующими государственными структурами.

Об этом сказано на заседании Комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Сёюдлю Гедабекского района, сообщает Report.

Премьер-министр Али Асадов дал поручения по проведению Комиссией в ближайшие дни встречи с жителями города Гедабека, сел Сёюдлю, Йеникенд, Арыхдам и жилого массива Гумлу с участием представителей неправительственных организаций и средств массовой информации и решению беспокоящих население вопросов.