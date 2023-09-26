Выявлено превышение нормы ряда показателей в водных объектах в Союдлю

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Проведено очередное заседание Комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Союдлю Гядабейского района.

Об этом сообщили в Кабмине.

В отчете, подготовленном компанией Micon International Co Limited, было отмечено, что оцениваются недостатки деятельности Азербайджанской международной горнодобывающей компании в вопросах здоровья, окружающей среды, охраны труда и управления связями с местными общинами.

Было отмечено, что на основании анализа образцов в водных объектах был выявлен ряд показателей, превышающих норму, в то же время установлено, что это не является источником опасности для окружающей среды и здоровья человека.

Во время мониторинга подземных вод на производственном и населенном участках в трех наблюдаемых водоемах на территории завода зафиксировано небольшое количество цианида.