Раиси позвонил Путину и обсудил Карабах

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Президент Ирана Ибрахим Раиси позвонил президенту России Владимиру Путину и обсудил ситуацию в Карабахе.

Путин и президент Ирана в телефонном разговоре подчеркнули важность решения всех вопросов по Карабаху исключительно мирными средствами. Путин информировал Раиси о деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе.

Также они обсудили по телефону обеспечение плавного подключения Ирана к деятельности БРИКС. Раиси в разговоре с Путиным поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС.

Путин и Раиси выразили заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3».