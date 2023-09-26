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Турция и Израиль приступили к обсуждению поставок израильского газа в Европу

Турция и Израиль приступили к обсуждению поставок израильского газа в Европу

Турция и Израиль начали обсуждение возможности поставок израильского газа через Турецкую Республику в Европу.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана.

«Европа, в частности, находится в поиске устойчивых источников энергии под влиянием конъюнктуры, сложившейся после российско-украинской войны. Известно также, что Израиль стремится транспортировать свои ресурсы в Европу. Наиболее рациональный маршрут – транспортировка этих ресурсов в Европу через Турцию. Мы обсуждали это на нашей последней встрече и уже начали работать», – приводит его слова государственное агентство Anadolu.

Кроме того, по словам Эрдогана, у Турции и Израиля есть возможность наладить сотрудничество в области бурения. «Как только это станет возможным, мы уточним такие детали, как маршрут, календарь и районы бурения, в ходе встреч, которые мы проведем как в Турции, так и в Израиле», – отметил он.

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