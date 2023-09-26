Американцы в Армении: против кого и ради чего?

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Объявление Ереваном своими «главными партнерами» США, ЕС и Иран, уверенность в том, что защиту РА от Азербайджана обеспечит Вашингтон, можно объяснить либо маразмом, либо невосполнимой политической безграмотностью. Однако оба варианта более чем устраивают Запад, энергично взявшийся за усиление дискредитации Баку и дестабилизацию Южного Кавказа через Армению.

Армения в восторге. Пашинян и Ко. бьют в литавры: «К нам приехали американцы, нас защитит Байден», передавший армянскому премьеру свое теплейшее, но, в то же время – скрыто угрожающее «врагам» Армении письмо, полное заверений в том, что «великая держава» спасет «великий армянский народ».

Не шутка: в Ереване высадился американский десант, главными «героями» которого «по праву» – и по «иерархии» – можно считать сенатора Гэри Питерса, заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и главу Агентства по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр, которая и передала Пашиняну письмо от президента Байдена. Послание, что называется – зашибись, но прежде о встрече Никола Воваевича с сенатором.

Первый, согласно информации правительства РА, заявил второму о важности поддержки Армении со стороны США в преодолении проблем, возникших у армянского народа. А Питерс «выразил обеспокоенность сложившейся в Нагорном Карабахе тяжелой гуманитарной ситуацией и подчеркнул необходимость доставки гуманитарной помощи» – ее номенклатура перечислена. И, разумеется, «подтвердил поддержку США территориальной целостности Армении», которой, заметим, никто не угрожает. А также обсудил с Пашиняном «вопросы повестки безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха», на которые Баку не зарится.

Для того, чтобы проникнуться проблемами Армении, по большей части ею же созданными и/или надуманными, горячим участием Вашингтона в их решении, приведем письмо Байдена почти полностью: «… Я попросил Саманту Пауэр, ключевого члена моего кабинета, лично передать Вам решительную поддержку Соединенных Штатов и моей администрации стремлению Армении к достижению достойного и прочного регионального мира, который будет защищать Ваш суверенитет, независимость, территориальную целостность и демократию.

Армения продемонстрировала свою приверженность этим целям, приняв участие в мирных переговорах с Азербайджаном, а также осуществив важные экономические реформы, улучшив подотчетность правительства и укрепив демократические институты (?). Я заверяю Вас, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению в укреплении демократии внутри страны и в стремлении к стабильности в своем окружении (?!).

Соединенные Штаты полны решимости работать с Вашим правительством и решить возникшие в результате недавнего насилия (!) гуманитарные потребности… Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения.

Богатая история Армении вдохновляла страны и людей во всем мире стремиться к свободе и справедливости (?). А армянская община США продолжает оставаться источником силы в моей стране».

Вопросительные и восклицательные знаки, по идее, надо бы расставить чуть ли не после каждой фразы, но – воздержимся. Разве что к последнему предложению можно и нужно добавить – «… а также источником финансирования моей предвыборной кампании». Ну, что делать, забыл человек. Человека ввели в заблуждение в отношении «насилия» над Арменией, укрепления в ней демократии, ее вдохновляющей миссии – в мировом масштабе – к стремлению людей к свободе и справедливости.

Но Саманта Пауэр вряд ли страдает забывчивостью, непониманием имеющихся реалий и неприглядной роли в них Армении. Госпожа Пауэр «просто» делает свое дело – дискриминации Азербайджана, оставившего «голодными армян» Карабаха; углубления армянской демократии, которой, заметим, нет и в помине, и т.д.

Пауэр и Ким выслушали Пашиняна и вряд ли ему возразили – это бы выбилось из соответствующей стратегии и тактики. А Воваевич (предварительно он переговорил по телефону с членами Палаты представителей и госсекретарем США Блинкеном) заявил, что «к сожалению, процесс этнической чистки армян Нагорного Карабаха продолжается, он происходит прямо сейчас, и это очень трагический факт», предотвратить который, признал Пашинян, «нам не удалось». И далее: «Но данная ситуация и напряженность в нашем регионе продолжают нарастать, и сейчас очень важно предпринять конкретные шаги, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и еще большие проблемы».

«Мы прибыли в Армению, чтобы обсудить наши шаги, направленные на укрепление вашей углубляющейся демократии, но в ходе этого визита мы, конечно, сосредоточены на конкретном кризисе, гуманитарных потребностях карабахцев, гуманитарных потребностях людей, бежавших из Нагорного Карабаха. Кажется, около 5 000 человек сегодня переехали в Армению, и мы, действительно, очень серьезно относимся к своей ответственности – по части концентрации ресурсов в деле содействия ОМС в поиске мест для проживания и других средств поддержки, а также побудить другие страны сделать то же самое», – ответствовала Пауэр.

И пообещала работать как с Арменией, так и с правительством Азербайджана «для достижения долгосрочного мира между странами, также принимая во внимание глубокие экономические выгоды и стабильность, которые это обеспечит армянскому народу. Шаги, которые вы предприняли в вопросе разделения властей, в борьбе с коррупцией – все это инвестиции в будущее Армении».

Наивных в Армении много, но местное издание News.am по горячим следам «разоблачило» американцев, опубликовав сообщение со ссылкой на Армянский национальный комитет Америки (ANCA), по которому «Байден не отправлял никакой помощи через USAID блокадному Арцаху после войны 2020 года. … Но он посылает фотографов, чтобы продемонстрировать свое «сострадание» к беженцам, при этом он помог Азербайджану провести этническую чистку в Арцахе». Любопытно, не правда ли?

А еще любопытнее утверждение, что «Вооружив и содействуя геноциду Азербайджана в отношении 120 000 коренных армян-христиан Арцаха, Байден теперь посылает «цветы на похороны» армян, при том, что он активно участвовал в этнических чистках на их древней родине». И в качестве резюме: «Никакой помощи Арцаху. Но нет недостатка в фотографах… USAID потратил больше средств на фотографов своего руководителя Саманты Пауэр и ее нынешнюю поездку в Армению, чем на программы гуманитарной помощи в Арцахе за последние три года».

Есть над чем задуматься, в том числе – в контексте «будущего» армян, о котором разглагольствовала Пауэр. Оставим в покое «плохой» Азербайджан, против которого направлена высадка американского десанта в Ереване – это большая, однако локальная, в мировом масштабе, проблема. А произросла она из того, что Запад преследует в Армении прямое попадание в те цели, ради которых он способствовал формированию «соросовского пула» в РА и захвату власти революционным путем.

А цели эти – полное лишение суверенитета государств Южного Кавказа и их безоговорочное подчинение Вашингтону, контроль над углеводородными богатствами Каспия (включая Центральную Азию), дестабилизация в странах, граничащих с Россией, Ираном и Турцией, вывод российской военной базы из Армении и открытие против РФ «второго фронта» на Кавказе, в ЦА и вообще везде, где это только возможно или невозможно. И Армения эту наживку заглотала, поставив под угрозу безопасность и благосостояние своих бывших «братских республик» и пограничных с ними государств.

Спикер парламента РА Ален Симонян объявил главными партнерами своей страны США, ЕС и Иран. Что тут можно сказать – кроме того, что это либо маразм, либо полная политическая безграмотность. Либо и того хуже – пособничество столкновению в Армении интересов Ирана, США и Евросоюза (отношения Тегерана и Вашингтона – хуже некуда, а ЕС «подбрасывает хвост» то одним, то другим, то третьим). А также выводу из Армении военной базы РФ, обеспечивающей ее безопасность – как и собственно российскую. «В отличие от нашего главного союзника, они нас поддерживают», – объяснил Симонян столь странный выбор несовместимых, друг с другом, партнеров.

То, что США действуют в Армении в том числе и против Азербайджана, а на Южном Кавказе – теперь уже и под соусом защиты армян от «бешеных мусульман» – не высосанное из пальца мнение: для этого создается соответствующий фон как в самой РА, так и на Западе. В частности, известно, что на днях межпартийная группа американских сенаторов представила законопроект об оказании Армении помощи, в том числе военной, и введении санкций против Азербайджана «из-за обострения в Нагорном Карабахе».

Законопроектом предусмотрены: запрет на большую часть американского содействия правительству Азербайджана, выделение средств на военную помощь Армении, разработка стратегии обеспечения ее безопасности и «введение санкций против режима Алиева за его действия против армян».

То есть по сути «режим Алиева» виновен в том, что ему удалось после 30-летней армянской оккупации освободить принадлежащие ему территории и дать конституционные гарантии безопасности карабахским армянам, которых Баку обеспечивает всем необходимым – от продуктов питания до электроэнергии.

Автором инициативы выступил небезызвестный председатель комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса Роберт Менендес. «Президент (Алиев) не раз демонстрировал, что не остановится ни перед чем, чтобы искоренить армян в Нагорном Карабахе и угрожать своим соседям (обратим внимание на множественное число – прим. автора). Этот экстренный двухпартийный законопроект консолидирует нашу коллективную поддержку армян и шлет ясный сигнал народу Нагорного Карабаха, что США не останутся безучастны, пока режим Алиева проводит свои жестокие кампании голода и военных действий», – заявил он.

Так что неудивительно, что имея такую «поддержку» Пашинян расхорохорился и в своем пространном обращении к «Дорогому народу» перед высадкой американцев в Ереване с новой энергией оболгал Азербайджан – «многочисленные проявления террора армянского населения», «незаконное блокирование Лачинского коридора», «политика этнической чистки» и все в таком же духе, за что ответственность он возложил на Баку. Но не только: «серьезные вопросы вызывают цели и мотивы миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе».

В общем, на миротворцах тоже лежит ответственность, а вот на Армении, которая «… никогда не отказывалась от своих союзнических обязательств и никогда не предавала своих союзников» (!), ответственности нет никакой. Она, понятно, безгрешна как младенец, и поэтому неясно, кто же оккупировал территории Азербайджана, устроил бойню в Ходжалы и окрест, изгнал азербайджанцев из Армении, разрушал мечети, и т.д. И, говоря прямо, плюнул в лицо России, не давшей Армении загнуться на корню и вооружавшей ее на протяжении десятилетий. Как оказалось – зря.

Вывод от Пашиняна: меняем «союзника», не оправдавшего своего назначения, меняем всю систему безопасности (вектор – Запад), «рассматриваем … глубокие и комплексные реформы армии и силовых структур, … рассматриваем ратификацию Римского статута».

Единственное, о чем пока не заикнулся Пашинян (на всякий пожарный случай) – это выход из ОДКБ и вывод российской военной базы из Гюмри, которая, по имеющейся договоренности, дислоцирована там до 2045 года, но на это открыто намекают его соратники. Пока – только намекают, поскольку при всей «наивности» армянской власти, она, все же, понимает, что несмотря на показательные военные учения с американцами (после отказа принимать маневры ОДКБ в РА), у России все еще хоть и ослабленные, но достаточно сильные позиции на Южном Кавказе. И альтернативной системы безопасности у Армении нет – она рассчитывает, помимо США, на Францию и Индию, то есть на журавля в небе. Реально же у нее есть только опасность, исходящая от «доброго» Запада, а не от России (пока) и Азербайджана.

Как поведет себя Москва, которая, надо сказать, уж очень сильно «тормозит» и вообще, и в частности, но за здорово живешь из Армении не уйдет. Рычаги давления у России найдутся, и она пустит их в ход. А пустив – до собственно армян ей дела уже не будет: главное – геополитическое равновесие, «и точка», как говорит Пашинян.

Москва, естественно, Армении ответила – МИД заявил о «неприемлемых выпадах в адрес России», которые «не могут не вызвать ничего, кроме отторжения». «Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», – заявили на Смоленской площади. И весьма точно подметили, что глава армянского правительства, по сути, признал: «… все это время республику сознательно готовили к развороту от России… При этом забывается, что у наших государств во многом схожие интересы в вопросах безопасности и развития, а США и другие страны НАТО поставили своей целью не только нанести стратегический урон России, но и дестабилизировать наше общее евразийское пространство».

Москва «проснулась» и предупредила, что «ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада». Но, строго говоря, «огромные ошибки» Ереван совершал несколько десятилетий кряду, а Москва в это время считала мух вместо того, чтобы их прихлопнуть.

По информации Совбеза Армении, 5 октября Пашинян и Ильхам Алиев могут встретиться в испанском городе Гранада. Говорит ли это о том, что стороны приближаются к заключению мирного договора? Вряд ли, имея в виду, в том числе, «новые обстоятельства». И почему все еще нет конкретного ответа на инициативу Реджепа Тайипа Эрдогана провести четырехстороннюю встречу лидеров Турции, России, Азербайджана и Армении? Не в силу ли этих самых «новых западных обстоятельств», меняющих или якобы меняющих геополитическое уравнение?

Вопросов – масса. Ответов – тоже, но у каждого они – свои, и преимущественно лживые. И говорит это, во-первых, о том, что морализация политиков, не имеющих никакого понятия о морали – пустой звук. Определенен и насыщен только гул набата, который еще долго не утихнет на Южном Кавказе, если он, наконец, не скажет «гостям»: «Всем спасибо. Все свободны». И закроет за ними дверь.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az