Путин теряет Армению

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В то время, как американские эмиссары, глава USAID и заместитель госсекретаря Юри Ким находятся в Армении и изображают из себя ее защитников, Россия угрожает и наезжает на Никола Пашиняна, пытаясь обвинить его и весь его электорат во всех бедах армянского народа. Цель ясна – на фоне митингов в Ереване поднять информационный шум, и добиться отставки премьера.

Однако действия Кремля в Армении все больше напоминают предсмертный хрип. Армению Россия, можно сказать, уже потеряла. Что должен оценить армянский народ? Плач Захаровой по признанию Пашиняном Карабаха за Азербайджаном? Статистику армян в Армении и России, приведенную Песковым? Пропагандонов с окончанием «ян» в фамилиях на РосТВ? Или же визит Юри Ким и Саманты Пауэр в Армению с мешком долларов и политической поддержкой? Думаем, ответ очевиден: конечно же, помощь США и ЕС.

А что, если на этом фоне США и ЕС упростят армянам визовый режим? Куда армяне ринутся? В Россию, чтобы присоединиться к боевикам «ЛНР», как предлагает Соловьев или в ЕС, США и Канаду? По крайней мере молодая, пассионарная часть Армении точно двинется на Запад, а вот пенсионеры поедут в Россию.

Тем временем провалились очередные попытки свергнуть Пашиняна, и это тоже было ожидаемо. Вчера силы правопорядка Армении пришли в вузы и арестовали участников митингов и беспорядков в Ереване. Отловят всех митингующих, и установится порядок. В итоге Кремль объявит Пашиняна диктатором. Пашинян же примет Римский статут, и тогда и президент России, и ряд официальных лиц РФ, признанные МУС военными преступниками, просто не попадут в Ереван.

США и ЕС берут Армению под свою протекцию. А членство Армении в СНГ, ОДКБ, ЕАЭС для Запада уже не имеет никакого значения. Армения — это взбалмошный самодур Запада, которого будут защищать и оберегать, и пусть в этом ни у кого не возникнет сомнений. Еще один геополитический результат войны в Украине после провала в Балтийском море, где Финляндия стала членом НАТО, а Швеция практически в шаге от этого.

Россия также желает оберегать Армению, но после того, как приведет к власти в Ереване своего ставленника, вроде Кочаряна или Саргсяна, который будет низко кланяться и бить челом об пол со словами «О великий Царь!». Другого в Кремле не принимают и не понимают. По крайней мере, до сих Армения именно так себя и вела. Но Пашиняна к власти привел народ. Сам Никол Воваевич не то, чтобы не падает к ногам с мольбой, а прямо отсылает Кремль вслед «за русским военным кораблем». 28 сентября он ратифицирует Римский статут и «Гудбай Россия!».

Что может противопоставить этому Россия? Ничего, кроме как вытащить девальвированную Марго, ее полумужа Кеосаяна и других морально опущенных пропагандистов на ТВ и обругать Пашиняна, а Захаровой поручить обвинение премьера Армении в признании Карабаха территорией Азербайджана, что в принципе она и делает. Но русским и невдомек, что большей части электората Пашиняна Карабах не нужен. А чтобы понять это необходим глубокий анализ и понимание объективных социологических законов. Армянам надоело висеть на карабахском крючке, когда признать Карабах и присоединить его не получается, поскольку существует международное право. А если признаешь за Азербайджаном, то Россия останется недовольна.

Однако плохие новости для Кремля на этом не заканчиваются. Ереван планомерно будет выходить из ОДКБ, требовать вывода российской базы из Гюмри, запустит расследование по выяснению причин того, как Россия приобрела стратегические объекты в Армении (железные дороги, например). А поскольку прежние армянские власти были сильно коррумпированы, соответственно, и законность купли-продажи этих объектов вызывает сомнение. Как результат, все российское имущество будет приватизировано армянским государством.

Россия уходит из Армении. Армяне больше не желают возвращения карабахского клана или какого-то другого клана, который будет в прямом подчинении у Кремля. Старая геополитика уходит, а на ее место приходит новый порядок вещей, который в Кремле еще совсем понимают.

Ниджат Гаджиев