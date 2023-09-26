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Песков – Госдепу США: О создании наблюдательной миссии в Карабахе говорите только с Азербайджаном

Песков - Госдепу США: О создании наблюдательной миссии в Карабахе говорите только с Азербайджаном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение американского госдепа создать наблюдательную миссию, которая бы следила за азербайджано-армянским конфликтом.

«Здесь конкретики мы не усматриваем, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Мы продолжим наши контакты с Ереваном и Баку, а также с этническими армянами Карабаха», — сказал представитель Кремля.

25 сентября официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон работает над созданием международной миссии, которая должна следить за выполнением Азербайджаном своих обязательств перед Карабахом.

Кроме того, президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну и пообещал продолжить сотрудничество с Ереваном в сфере безопасности.

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