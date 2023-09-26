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Кто стоит за взрывом на топливной базе в Ханкенди?

Кто стоит за взрывом на топливной базе в Ханкенди?

В результате мощного взрыва на топливной базе автозаправочной станции в Ханкенди в местные больницы и госпиталь РМК поступило 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Определить точное количество жертв пока не удалось, однако, если верить армянским СМИ, уже погибло 20 человек, десятки пациентов до сих пор находятся в критическом состоянии, 13 неопознанных тел переданы в Бюро судебно-медицинской экспертизы. По сообщению СМИ, сегодня из Армении в Ханкенди вылетел вертолет с врачами для оказания помощи пострадавшим.

О причинах взрыва пока ничего не сообщается. Случайная ли эта трагедия или намеренная провокация, следует еще разобраться. Однако, однозначно, что в регионе хаос, ни миротворцы, ни местные так называемые власти не способны контролировать ситуацию – идеальная среда для провокаций. Именно эта версия напрашивается сама собой, поскольку есть заинтересованные силы, которые непременно воспользуются этой ситуацией, чтобы усугубить и без того напряженную ситуацию в регионе и сорвать дивиденды.

Отметим, что сейчас в Армении находятся глава USAID Саманта Пауэр и замглавы госсекретаря США Юри Ким. Взрыв в Ханкенди, к тому же, с большими человеческими потерями – это лишний повод для того, чтобы надавить на Баку.

Происходящее, к примеру, на руку оппозиции Еревана и марионеточному режиму в Ханкенди, чья политика изначально была направлена на привлечение в регион международной миссии. А после взрыва вой в этом направлении станет еще сильнее.

Так, что же произошло в Ханкенди? В условиях отсутствия полной и достоверной информации, предварительных результатов расследования сложно утверждать о том, что это была диверсия. Однако, если проследить логическую цепь событий, то можно прийти к выводу, что какие-то силы в Хакенди могли пойти на подобные шаги, чтобы обосновать целесообразность давления на Баку. Когда само Азербайджанское государство и структуры, задействованные в Карабахском экономическом районе, работают 24 часа в сутки, решая важные задачи по облегчению положения армян Карабаха и недопущению обострения ситуации: начиная от отправки в регион гуманитарной помощи, продовольствия, топлива и заканчивая переустановкой электроэнергии, газа и других необходимых коммунальных услуг для жизнедеятельности населения.

Между тем после визита в Армению у Саманты Пауэр намечается визит в Баку, где она планирует встретиться с руководством страны. Для тех, кто не знает – Саманта Пауэр возглавляет USAID и является учеником и протеже Джорджа Сороса.  Она лично принимала участие в съемках фильма про так называемый «геноцид армян», снятый в 2006 году в США, и открытым текстом назвала турок фашистами. Если визиту и быть, то, скорее всего, представительница США будет требовать у Баку доступ в регион гуммиссии, тогда как в Карабахе с местным населением беспрепятственно работал и работает МККК. Не исключено, что она попытается использовать взрыв в Ханкенди в качестве рычага давления для достижения политических целей. Но насколько это поможет улучшению напряженных отношений между Баку и Вашингтоном – это отдельная тема.

Отметим, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X написал о том, что Азербайджан находится в постоянном контакте с МККК, а также напрямую связан с армянскими жителями Карабаха для реагирования на гуманитарные потребности на местах.

Кроме того, больницы Агдамского, Сабирабадского и Саатлинского районов Азербайджана выразили готовность принять значительное число пострадавших из Ханкенди. Лекарства и продовольственная помощь будет доставляться и в последующие дни, сказал Гаджиев.

Ниджат Гаджиев

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