Хикмет Гаджиев заявил, что больницы Азербайджана готовы принять раненых армян

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Мы находимся в постоянном контакте с МККК, а также напрямую с армянскими жителями Карабаха для реагирования на гуманитарные потребности на местах.

Об этом написал на своей странице в соцсети Х помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Со вчерашнего дня больницы Агдамского, Сабирабадского и Саатлинского районов Азербайджана выступили за прием значительного числа пациентов из Ханкенди, и эти больницы были усилены дополнительным медицинским персоналом.

Отправлены лекарства и другие медицинские принадлежности, специально для лечения ожогов. Кроме того, была доставлена продовольственная помощь. Она будет продолжено сегодня и в последующие дни.

Вертолету с медицинской командой обеспечен доступ из Армении в Карабах для перевозки лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и оказания медицинской помощи на земле.

В настоящее время мы работаем над предоставлением МККК исключительного доступа по дороге Горус-Гафан-Эйвазлы-Физули-Шуша-Ханкенди для медицинской эвакуации и доставки гуманитарной помощи», – написал Гаджиев.