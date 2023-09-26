Скандальный «дипломатический десант» в Ереване: что за кадром?

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Американский «дипломатический десант» в составе руководителя USAID Саманты Пауэр и исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким, направленный в Армению, уже принёс первые результаты. Но совсем не те, на которые, возможно, рассчитывали в Вашингтоне. Просто направить в регион администрация Байдена умудрилась слишком уж одиозную публику.

Руководитель USAID Саманта Пауэр давно известна своей тюркофобией и выходящими за рамки приличия проармянскими настроениями. Причём это касается и «геноцида 1915 года», и ситуации в Карабахе.

Это, напомним, та самая Саманта Пауэр, которая объявила 24 апреля, «день геноцида армян», своим «днём рождения» и является автором скандальной книги «Проблемы из ада: Америка в век геноцидов», где подробно расписала идеологические и «правовые» механизмы признания «геноцида армян». Предсказуемо, что её очень обрадовало признание событий 1915 года «геноцидом» со стороны администрации Байдена. Во время 44-дневной войны с пеной у рта защищала армянских оккупантов и опустилась до прямых оскорблений азербайджанского народа и тюркского мира. А уже после войны, в ходе своей поездки в Армению, умудрилась назвать Азербайджан и Турцию «дикарями».

Тем более интересно проследить связи Саманты Пауэр с небезызвестным олигархом-провокатором Рубеном Варданяном, тем самым, который незаконно проживает в Карабахе и пытается создать максимальные препятствия для мирного процесса. По мнению Пауэр, «если бы Рубен Варданян занимался мирным процессом на Ближнем Востоке, войн бы не было». Интересно, откуда такая уверенность? Варданян уже где-то проявил себя как миротворец? Как успешный дипломат, пусть и с эпитетом «народный»? Может, госпожа Пауэр полагает, что для успешного продвижения мирного процесса Ближнему Востоку не хватало «прачечной денег», каковой являлся варданяновский банк «Тройка Диалог»? Увы, все просто. В 2018-м году Саманта Пауэр стала лауреатом премии «Аврора», учреждённый одним из фондов Рубена Варданяна. И теперь эту премию отрабатывает.

В американской политической культуре такая ситуация именуется «конфликтом интересов». Писаные и неписаные правила американской политической этики требуют в таком случае или вообще уйти с госслужбы, или хотя бы не заниматься такими проектами, где этот конфликт интересов может дать о себе знать.

Но ни сама Саманта Пауэр, не её работодатели из байденовской администрации не видят ничего предосудительного в том, что эта дама руководит USAID — крупнейшей в США структурой по оказанию помощи другим государствам. А это уже не может не вызывать вопросов Азербайджана и Турции, где USAID поддерживает множество проектов.

В самом деле, если USAID руководит столь явно симпатизирующая Армении персона, то на чьи интересы «заточены» поддерживаемые ею проекты? Надежд, что госпожа Пауэр умеет проводить «красные линии» и разграничивать работу и личные симпатии, прямо скажем, не просматривается. Она умудряется «терять берега» даже в таком вопросе, как служебные полномочия.

Ну и зачем вообще надо было отправлять в регион именно её? Да ещё и в такой чувствительный момент? А особенно в паре с Юри Ким, которая безнадёжно испортила себе репутацию после скандальных слушаний в конгрессе? Продвинуть американское посредничество? Но для этого нужны дипломаты, которым будут доверять обе стороны – то есть и Армения, и Азербайджан. Ни Пауэр, ни Ким таковыми считаться не могут.

Договориться об оказании гуманитарной помощи армянам Карабаха, к которому в Вашингтоне усиленно клеят эпитет «Нагорный»? Для этого надо ехать в Баку. Карабах – территория Азербайджана. А свои границы наша страна контролирует полностью. Провести политический зондаж на тему некой «международной миссии», которая будет следить за соблюдением прав и безопасности армян Карабаха? Во-первых, в Баку неоднократно заявляли, что считают такой «международный мониторинг» вмешательством в свои внутренние дела и ни на что подобное не согласятся. А во вторых, если в Вашингтоне рассчитывают «уговорить», «продвинуть» и т.д., то разговаривать надо не с Ереваном, а с Баку. И да, делать это должны дипломаты, которым доверяют обе стороны, а не такие скандальные персоны, как Пауэр и Ким.

Но кому тогда вообще понадобился этот скандальный «дипломатический десант» с таким шлейфом? Зачем этих дамочек командировали в регион? Возможно, разгадка в том, что Саманта Пауэр заняла пост руководителя USAID благодаря Джорджу Соросу. Тому самому Соросу, который сыграл не последнюю роль в приходе к власти в Армении Никола Пашиняна. И можно предположить, что этот десант прибыл в Армению с понятной целью – поддержать Пашиняна, премьерское кресло под которым отчётливо дрожит и шатается. Поэтому и послали наиболее одиозных дамочек, которые стараются лить бальзам на душу и на уши армянской аудитории. А уж где там бальзам, а где лапша, разбираться будем потом. Пока Вашингтон решает свою «задачу-минимум» – укрепить позиции в Армении. Только вот… Армения, напомним который уже раз, член ЕАЭС и ОДКБ. Пашинян, несмотря на все надувание щек, не удосужился даже прекратить деятельность совместных группировок сухопутных сил и сил ПВО, не говоря уже о контроле над границами или инфраструктурой. И говорить в такой ситуации о переходе Армении в западный лагерь – это даже не жанр фэнтези. И неважно, удержится Пашинян или его сметут.

Но позиции США в Азербайджане в результате заявлений мадам Пауэр оказываются серьёзно подорванными. А Азербайджан, в отличие от Армении – это не только нефть, газ и энергетическая безопасность Европы, а еще и дорога в центральную Азию, где сейчас Вашингтон разворачивает нешуточную активность. И если сегодня всё это оказывается в зоне риска благодаря тому, что несла с трибуны в Ереване мадам Пауэр… Вряд ли это можно назвать продуманной дипломатией.

Отдел политики Minval.az