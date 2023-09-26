США дождались своего часа

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Россия показала, что она не является надежным партнером в сфере безопасности. США считают, что в связи с ситуацией в Карабахе в регионе необходимо разместить международную миссию, которая обеспечит права и безопасность местных жителей. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о призывах Армении развернуть такую международную наблюдательную миссию.

«Мы искренне верим, что там должна быть международная миссия, которая обеспечит прозрачность, гарантии и уверенность народа Карабаха и международного сообщества в том, что их права и безопасность будут защищены в соответствии с публичными заявлениями Азербайджана», – заявил Миллер.

Он добавил, что по этому поводу ведутся активные обсуждения: «Мы уже некоторое время призываем к развертыванию такой миссии и работаем с нашими союзниками и партнерами над ее реализацией».

Мэтью Миллер осудил Россию, заявив, что, по его мнению, «Россия показала, что она не является надежным партнером в сфере безопасности».