Москва заявила о попытке США нанести стратегический ущерб России, используя Армению

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Москва надеется, что Вашингтон воздержится от опасных слов и действий, которые приведут к усилению антироссийских настроений в Армении. Об этом сообщил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы призываем Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, которые приведут к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. Это подтверждает, что цель США и их союзников – не урегулирование ситуации и мирное развитие в Закавказье, а стратегический ущерб России и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения нас из этого региона», – сказал посол, комментируя заявления представителей администрации США о том, что Россия не является для Армении надежным союзником в сфере безопасности, посол сказал.

«Такие комментарии местных чиновников расстраивают. Американцы, по сути, повторяют деструктивные публичные заявления армянских политиков, цель которых – снять с них ответственность за пробелы во внутренней и внешней политике страны», – сказал посол, подчеркнув, что Россия всегда была и остается лояльным Армении союзником, который пытался оказать необходимую помощь этой братской стране, в том числе путем отправки миротворцев в Карабах.