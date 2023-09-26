Тофиг Зульфугаров: Армения сама размазала свои границы

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На фоне событий в Карабахе и начала процесса реинтеграции большинство наблюдателей задается вопросами о том, что будет с российскими миротворцами и будет ли продлен срок их пребывания в Карабахском экономическом районе? Отвечая на данный вопрос, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «вопрос дальнейшего нахождения российских миротворцев в Карабахе пока не решен».

«Пока вряд ли это кто-то может сказать. Потому что они сейчас там фактически находятся на территории Азербайджана», – ответил Песков.

Однако ответ Пескова ни о чем не говорит, кроме как о том, что миротворцы находятся на территории Азербайджана.

Комментируя Minval.az будущее миротворцев, экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров смоделировал следующую ситуацию: террористические силы обезврежены в этой зоне, армянские вооруженные формирования выведены из Азербайджана, значит, оставаться на территории Азербайджана российским миротворцам дальше нет смысла.

«Более того, если обратить внимание на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, то можно услышать, как он открыто говорит, что миротворцы останутся в регионе до 2025 года. Следовательно, российская миротворческая операция тоже уйдет. Однако к этому вопросу мы подойдем позже», – добавил он.

Другой вопрос – это то, что на фоне всего происходящего обостряются отношения между Баку и Вашингтоном. Эксперт отмечает, что обиженные на Россию армяне будут требовать вывода российской военной базы из Гюмри и, очевидно, добьются этого, а эти процессы уже начались.

«Более того, президент США Джо Байден встретился с главами стран Центральной Азии. До этого с ними по специальному формату встречался глава Китая Си Цзиньпин. Возможна ли любая деятельность Запада в Центральной Азии без Азербайджана? Нет! А теперь скажите мне, что делает Азербайджан такого, что противоречит интересам Запада?», – задался вопросом Зульфугаров.

Касаясь зангезурского коридора и возможных процессов вокруг Зангезура, дипломат сказал, что сейчас должны начаться переговоры по определению границ.

«Официальных границ нет, поэтому мы будем вести переговоры с Арменией и США. Другие страны признают результаты этих переговоров. Армения сама дезавуировала свои границы, и принцип Алма-Атинской декларации не работает по их вине», – отметил Зульфугаров.

Дипломат добавил, что Ереван сам внес поправки в свои границы в 1991 году, заявив, что Карабах присоединен Армении.

«Значит, сама Армения размазала свои границы, значит, нужны переговоры о новой границе. Поэтому все, что сейчас говорится о территориальной целостности Армении, подлежит еще и определению. Я тоже поддерживаю территориальную целостность Армении, и вы поддерживаете, только ее надо будет определить во время переговоров», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев