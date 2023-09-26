Буданов раскрыл цель номер 1 на территории России

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Украина атакует беспилотниками предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) на территории России, связанные со сферой ракетостроения, чтобы замедлить темпы производства вооружений Россией. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии NV.

По словам начальника ГУР МО, если посмотреть на все российские объекты, «подверженные какому-то неизвестному влиянию», то можно увидеть одну закономерность: все они работают на ВПК. В частности, одной из главных целей атак украинских дронов стали предприятия, работающие на ракетостроение.

Буданов пояснил, что треть таких заводов находятся в европейской части РФ и досягаемы для беспилотников.