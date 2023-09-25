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Бозкыр поздравил президента Алиева с успешным завершением антитеррористических мероприятий

Бозкыр поздравил президента Алиева с успешным завершением антитеррористических мероприятий

Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член Международного центра Низами Гянджеви Волкан Бозкыр направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Уважаемый господин президент!

Как председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член Международного центра Низами Гянджеви сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с успешным завершением антитеррористических мероприятий, проведенных против незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе.

Иншаллах, отныне в освобожденном от 30-летней оккупации Карабахе, вернувшемся в лоно Родины, будут господствовать мир и спокойствие.

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