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Ушла из жизни депутат ММ Ганира Пашаева

Ушла из жизни депутат ММ Ганира Пашаева

Депутат Ганира Пашаева скончалась сегодня в реанимации Центральной клинической больницы, где проходила лечение. Депутата с 23 сентября поместили в реанимацию Центральной клинической больницы из-за серьезных проблем со здоровьем.

Из-за критического состояния здоровья Ганиры Пашаевой, у которой диагностировано гипотоническое состояние неясного генеза, спасти жизнь депутату не удалось, несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и медицинскими специалистами из Турции.

Информацию о смерти легендарной телеведущей и депутата Ганиры Пашаевой подтвердили члены семьи.

Allah rəhmət eləsin!

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