Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в ЕС возросли в 286 раз |
Опровергнуты слухи о кончине Ганиры Пашаевой |
Госдеп отмечает важность прочного мирного соглашения между Баку и Ереваном |
Подошел к концу визит Эрдогана в Азербайджан (фото) |
Азербайджан конфисковал вражескую технику (список) |
От имени президента Ильхама Алиева дан обед в честь Эрдогана |
Генпрокуратура: Остерегайтесь мин и других неразорвавшихся боеприпасов (видео) |
Эрдоган указал на исключительный уровень отношений Турция-Азербайджан |
Эрдоган: С гордостью наблюдаю за развитием, достигнутым Нахчываном |
Главное Экономика

Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в ЕС возросли в 286 раз

Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в ЕС возросли в 286 раз

Страны ЕС в январе-июле 2023 года увеличили импорт нефтепродуктов из Азербайджана в 286 раз по сравнению с показателем за аналогичный период в прошлом году – до 201,93 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют подсчеты статистического управления Европейского союза (Евростат).

Импорт нефтепродуктов в денежном выражении из Азербайджана оценивается в 118,04 млн евро (рост в 146 раз).

В тройку крупнейших импортеров нефтепродуктов из Азербайджана среди стран ЕС вошли:

Греция – 128,45 тыс. тонн на 64,93 млн евро (годом ранее поставок не было),

Кипр – 40,24 тыс. тонн на 31,29 млн евро (годом ранее поставок не было),

Мальта – 24 тыс. тонн (рост в 214,7 раза) на 14,88 млн евро (рост в 381 раз).

В том числе в июле 2023 года страны ЕС импортировали из Азербайджана 43,17 тыс. тонн нефтепродуктов (рост в 1053 раза в год) на 22,57 млн евро (рост в 347 раз).

Значительная часть импорта пришлась на Грецию – 42,62 тыс. тонн на 22,06 млн евро.

В 2022 году страны ЕС увеличили импорт нефтепродуктов из Азербайджана на 34,5% по сравнению с 2021 годом – до 17,6 тыс. тонн, что обошлось им в 15,19 млн евро (рост в 2,3 раза).

Теги:
Из этой рубрики
Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в ЕС возросли в 286 раз
Экономика

Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в ЕС возросли в 286 раз

2023/09/25, 22:55
Эрдоган: Проект Ыгдыр-Нахчыван углубит партнерство с Азербайджаном
Экономика

Эрдоган: Проект Ыгдыр-Нахчыван углубит партнерство с Азербайджаном

2023/09/25, 18:47
В Азербайджане выпущены в обращение обновленные монеты в 5 гяпиков
Экономика

В Азербайджане выпущены в обращение обновленные монеты в 5 гяпиков

2023/09/25, 09:54
Британская разведка назвала причины дефицита бензина и солярки в России
Экономика

Британская разведка назвала причины дефицита бензина и солярки в России

2023/09/24, 19:09
Россия допустила Азербайджан к торгам на валютном рынке
Экономика

Россия допустила Азербайджан к торгам на валютном рынке

2023/09/24, 15:22
В Кабмине обсуждены проекты госбюджета и сводного бюджета на 2024 год
Экономика

В Кабмине обсуждены проекты госбюджета и сводного бюджета на 2024 год

2023/09/23, 16:51
Азербайджан обсудил с Всемирным банком вопросы сотрудничества
Экономика

Азербайджан обсудил с Всемирным банком вопросы сотрудничества

2023/09/23, 00:45
Европа стремится к наращиванию поставок азербайджанского газа
Экономика

Европа стремится к наращиванию поставок азербайджанского газа

2023/09/22, 20:42
Россия запретила экспорт бензина и дизельного топлива
Экономика

Россия запретила экспорт бензина и дизельного топлива

2023/09/22, 00:57