Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в ЕС возросли в 286 раз

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Страны ЕС в январе-июле 2023 года увеличили импорт нефтепродуктов из Азербайджана в 286 раз по сравнению с показателем за аналогичный период в прошлом году – до 201,93 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют подсчеты статистического управления Европейского союза (Евростат).

Импорт нефтепродуктов в денежном выражении из Азербайджана оценивается в 118,04 млн евро (рост в 146 раз).

В тройку крупнейших импортеров нефтепродуктов из Азербайджана среди стран ЕС вошли:

Греция – 128,45 тыс. тонн на 64,93 млн евро (годом ранее поставок не было),

Кипр – 40,24 тыс. тонн на 31,29 млн евро (годом ранее поставок не было),

Мальта – 24 тыс. тонн (рост в 214,7 раза) на 14,88 млн евро (рост в 381 раз).

В том числе в июле 2023 года страны ЕС импортировали из Азербайджана 43,17 тыс. тонн нефтепродуктов (рост в 1053 раза в год) на 22,57 млн евро (рост в 347 раз).

Значительная часть импорта пришлась на Грецию – 42,62 тыс. тонн на 22,06 млн евро.

В 2022 году страны ЕС увеличили импорт нефтепродуктов из Азербайджана на 34,5% по сравнению с 2021 годом – до 17,6 тыс. тонн, что обошлось им в 15,19 млн евро (рост в 2,3 раза).