Байден предложил Пашиняну укрепить сотрудничество в области безопасности

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Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором заверил, что Вашингтон и Ереван продолжат укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Соединенные Штаты полны решимости работать с вашим правительством над удовлетворением гуманитарных потребностей. Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения», – отметил он.