Администрация президента Азербайджана – о взрыве в Ханкенди |
Азербайджан отправил медпомощь в Ханкенди (фото) |
Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в ЕС возросли в 286 раз |
Опровергнуты слухи о кончине Ганиры Пашаевой |
Госдеп отмечает важность прочного мирного соглашения между Баку и Ереваном |
Подошел к концу визит Эрдогана в Азербайджан (фото) |
Азербайджан конфисковал вражескую технику (список) |
От имени президента Ильхама Алиева дан обед в честь Эрдогана |
Генпрокуратура: Остерегайтесь мин и других неразорвавшихся боеприпасов (видео) |
Главное Мир

Коломойского оставили под арестом

Коломойского оставили под арестом

Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его решили оставить под арестом. Об этом сообщает РБК.

Киевский апелляционный суд принял решение отклонить просьбу об изменении меры пресечения Коломойскому на домашний арест.

Стоит заметить, что на судебном заседании присутствовали ведущая «1+1» Наталья Мосейчук, экс-гендиректор «1+1 Media» и бывший министр культуры Александр Ткаченко, телеведущий и актер Юрий Горбунов, а также Александр Дубинский, Игорь Цыганик, Александр Моторный, Алла Мазур и другие.

Они предлагали суду выпустить Коломойского из следственного изолятора под их поручительство. Всего было подано 15 соответствующих ходатайств.

Теги:
Из этой рубрики
Казахстан пока не намерен покидать ОДКБ
Мир

Казахстан пока не намерен покидать ОДКБ

2023/09/26, 00:45
Коломойского оставили под арестом
Мир

Коломойского оставили под арестом

2023/09/26, 00:16
Участники митинга в Ереване дали Пашиняну для отставки время до 5 октября (обновлено, видео)
Мир

Участники митинга в Ереване дали Пашиняну для отставки время до 5 октября (обновлено, видео)

2023/09/25, 22:26
Кадыров показал, как его сын избил поджигателя Корана (видео)
Мир

Кадыров показал, как его сын избил поджигателя Корана (видео)

2023/09/25, 19:43
Орбан назвал условия поддержки Украины на международных площадках
Мир

Орбан назвал условия поддержки Украины на международных площадках

2023/09/25, 16:23
Париж отказался принимать армян Карабаха
Мир

Париж отказался принимать армян Карабаха

2023/09/25, 16:04
Первая партия танков Abrams прибыла в Украину
Мир

Первая партия танков Abrams прибыла в Украину

2023/09/25, 15:47
Захарова обещает отреагировать на высказывания властей Армении
Мир

Захарова обещает отреагировать на высказывания властей Армении

2023/09/25, 15:15
Украина заявила о ликвидации командующего Черноморского флота России
Мир

Украина заявила о ликвидации командующего Черноморского флота России

2023/09/25, 14:51