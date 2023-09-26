Коломойского оставили под арестом

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Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его решили оставить под арестом. Об этом сообщает РБК.

Киевский апелляционный суд принял решение отклонить просьбу об изменении меры пресечения Коломойскому на домашний арест.

Стоит заметить, что на судебном заседании присутствовали ведущая «1+1» Наталья Мосейчук, экс-гендиректор «1+1 Media» и бывший министр культуры Александр Ткаченко, телеведущий и актер Юрий Горбунов, а также Александр Дубинский, Игорь Цыганик, Александр Моторный, Алла Мазур и другие.

Они предлагали суду выпустить Коломойского из следственного изолятора под их поручительство. Всего было подано 15 соответствующих ходатайств.