Эрдоган рассчитывает, что Армения ответит на протянутую ей руку мира

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С недавней победой открылись новые окна возможности для всеобъемлющей нормализации ситуации в регионе. Считаю, что эту возможность следует оценить.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает «Азертадж».

«Ожидаем, что Армения ответит на протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги. Как я всегда подчеркивал, так, где есть мир, нет проигравших», – заявил глава турецкого государства, отметив, что создание мира, стабильности и процветания в нашем регионе является нашим долгом перед нашим народом. «Мы полны решимости выполнить этот долг, мы искренни. Мы желаем, чтобы и противоположная сторона проявила такую же искренность», – добавил президент Турции.