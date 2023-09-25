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Эрдоган: Проект Ыгдыр-Нахчыван углубит партнерство с Азербайджаном

Эрдоган: Проект Ыгдыр-Нахчыван углубит партнерство с Азербайджаном

Проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван углубит наше партнерство с Азербайджаном в сфере энергетики, а также будет способствовать энергетической безопасности Европы.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время заявления для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает «Азертадж».

«Наряду с проектом железной дороги Карс-Нахчыван, недавно были подписаны соглашения по строительству жилых зданий и [поставкам] электроэнергии. Таким образом, мы ещё раз продемонстрировали наше желание развивать наши отношения в сферах транспорта, логистики и энергетики», – добавил президент Турции.

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