Посол Венгрии отметил стратегический характер отношений между Баку и Будапештом

114 Просмотров

Отношения Венгрии с Азербайджаном поднялись до уровня стратегического партнерства.

Об этом сказал посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма в ходе встречи в Центре экономических реформ и коммуникаций.

По его словам, которые приводит «Репорт», политика Венгрии в отношении Азербайджана предполагает твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета этой страны.

«Говоря о наших двусторонних отношениях с отдельными странами-членами ОТГ, я хотел бы подчеркнуть, что отношения Венгрии с тюркскими странами также активно развиваются. В 2018 году Венгрия присоединилась к ОТГ в качестве наблюдателя. Следующим важным этапом стало открытие в Будапеште представительского офиса ОТГ», – сказал он.

Т.Торма отметил, что Венгрия развивает стратегическое партнерство со всеми странами ОТГ, и этому есть несколько факторов.

«Мы глубоко ценим наши лингвистические, культурные и исторические связи, а также эмоциональное родство с тюркскими странами. Мы гордимся нашими тюркскими корнями и считаем тюркские народы нашими братьями», – добавил посол.