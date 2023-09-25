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Алиев поблагодарил Эрдогана за выступление в ООН

Алиев поблагодарил Эрдогана за выступление в ООН

Когда происходили эти события (антитеррористические мероприятия – ред.), Вы (Эрдоган – ред.) находились в США, в Нью-Йорке, участвовали в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Там, с самой высокой трибуны в мире, Вы сделали заявления, выражающие интересы Азербайджанского государства. Вы сделали справедливые заявления, полностью основанные на международном праве – «Карабах – это земля Азербайджана!».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

Глава государства отметил, что это является и правдой, и в то же время полностью соответствует международному праву, а также это – очередной братский шаг, сделанный Турцией.

 

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