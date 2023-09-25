Ильхам Алиев: Советские власти отделили Западный Зангезур от Азербайджана

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«Нахчыван – древний край Азербайджана. К сожалению, в 1920 году советские власти отделили Западный Зангезур от Азербайджана, прервав таким образом географическую связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

«Когда Армения начала проводить оккупационную политику против Азербайджана, у них были территориальные претензии и к Нахчывану. Здесь также шли ожесточенные бои. И именно в то время под руководством Гейдара Алиева, великого сына Азербайджана, который тогда являлся главой автономной республики, Нахчыван поставил врага на место и смог защитить свою территорию», – отметил глава нашего государства.