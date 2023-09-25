Россия теряет позиции в Чёрном море

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Исторически сложившаяся борьба России за господство в Чёрном море завершается для неё тотальным поражением, причем у противника не то чтобы боеспособного флота, но даже флотилии нет. Всего за полтора года Черноморский флот ВМФ РФ потерял свой флагман, ракетный крейсер «Москва», которых на вооружении ВМФ РФ было всего три, и строить новые она не способна. Потеряны и повреждены большие десантные корабли проекта 1171 и 775, которые аналогично Россия не может строить на своих верфях. Были уничтожены и повреждены десантные катера, водолазное судно, корветы и фрегаты. Россия проигрывает морской бой стране, у которой нет флота, теряя не просто дорогие боевые единицы стоимостью как сотни миллионов долларов, так и миллиард (оценочная стоимость ракетного крейсера «Москва» после ремонта и модернизации), а лишаясь непосредственно своих позиций.

С учётом катастрофических потерь, которые несёт Черноморский флот ВМФ РФ, российское командование стоит перед непростым решением сохранения оставшихся в распоряжении кораблей. Одним из вариантов сохранения флота считается отвод боевых кораблей в порт Новороссийска, но тут возникают две проблемы. Первая – порт в Новороссийске не способен принять весь боевой состав ЧФ РФ. Вторая – 4 августа 2023 года БДК проекта 775 «Оленегорский горняк» был атакован украинским надводным дроном именно в порту Новороссийска и если бы не его близость, то корабль гарантированно затонул бы от полученных повреждений.

Помимо этого, очевидно, что после выхода на побережье Азовского моря украинских войск Новороссийск, и не только он, окажется в радиусе огневого поражения имеющихся на вооружении украинской армии средств. В частности, речь идёт о модернизированной ракете Р-360 противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», способной наносить удары не только по надводным объектам, но и по поверхности суши. Кроме того, ракета продемонстрировала высокие показатели по прорыву и обходу российских средств ПВО.

Так, ракетный крейсер «Москва» был уничтожен 14 апреля 2022 года двумя ракетами Р-360, не смотря на то, что этот корабль первого ранга был оснащён корабельной ПВО, главным элементом которой являлась ЗРС С-300Ф. А 23 августа 2023-о на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму модернизированные ракеты Р-360 уничтожили российскую ЗРС С-400 «Триумф» и повторили этот успех чуть позже в районе Евпатории. Таким образом, размещение российского флота вдоль юго-западного побережья России не является панацеей.

Но, что самое интересное – принятие такого решения может быть осложнено непосредственно управленческой компонентой. Особенно после нанесения 22 сентября удара по штабу Черноморского флота в Севастополе, в результате которого были устранены офицеры как среднего, так и высшего командного звена ЧФ РФ.

Для россиян во в Крыму и Чёрном море в целом возникает суицидально-патовая ситуация. Воздушное пространство над Крымом они не контролируют. Обезопасить флот не только от ударов с воды, но и с воздуха тоже не могут. При этом боевые единицы Черноморского флота – это либо новые и очень дорогие корабли, либо старые, советских времён, построить замену которым в случае уничтожения Россия не сможет.

На фоне складывающихся обстоятельств не исключено принятие российской стороной временного, но максимально надёжного решения об отводе по внутренним водам части кораблей ЧФ в Каспийское море.

Например, в апреле 2021 года в Азовское море была переброшена группа кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ. В составе этой группы были практически все десантные катера на воздушной каверне проекта 11770 «Серна» из состава каспийской флотилии, а так же практически вся каспийская группировка малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» в количестве трех единиц.

В целом, как осуществлялась переброска из Каспия в Чёрное море для усиления ЧФ, точно так же может произойти бегство в Каспий Черноморского флота. Хотя решение это может быть не на долгое время, а исключительно ситуативным, до завершения войны. Но даже если и так, то следует помнить, что в юго-западных портах разместить весь ЧФ в его нынешнем составе Россия не сможет. А это означает, что даже в перспективе все корабли вернуть в Чёрное море не удастся.

Фактически начав войну против Украины, у которой не было мощного флота по состоянию на 24 февраля 2022, Россия может не просто лишиться своего ЧФ, а навсегда потерять даже надежду на восстановление своего статуса в Чёрном море. В последние десятилетия Россия в основном боролась за лидерство в Чёрном море с Турцией. Это проявлялось не только в демонстративных акциях, таких как масштабные учения и парады, но и в насыщении флотской компоненты новыми кораблями.

Самый яркий пример такой конкуренции – это закладка на заводе «Залив» в Крыму двух универсальных десантных кораблей проекта 23900. Эта закладка была вызвана строительством на верфи Sedef Shipbuilding Inc в Стамбуле УДК Anadolu. В попытке соревноваться с турецким УДК россияне даже корректировали изначальный проект водоизмещением 14 тыс тонн до 25 тыс тонн, а под конец и вовсе заявляли, что полное водоизмещение их кораблей будет 40 тыс тонн. И всё ради того, чтобы обойти по этому показателю УДК Anadolu водоизмещением 27 тыс тонн.

Но одно дело соревноваться на бумаге, а совсем другое – на деле. И если в прошлые года возникали сомнения, что Россия сможет вообще достроить свои УДК в условиях санкций и технической и технологической деградации кораблестроения, то сейчас возникает вопрос о будущем этих кораблей в целом, в составе чьего флота? И флота ли ?

Можно ли то, что сейчас из себя представляет ЧФ называть флотом? Это скорее флотилия. И если выжившие после прилёта по штабу ЧВ в Севастополе представители данной структуры не поторопятся, то и флотилии у них в скором времени не будет.

Александр Коваленко, военно-политическое обозреватель, специально для Minval.az