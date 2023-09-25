Захарова обещает отреагировать на высказывания властей Армении

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Москва в ближайшее время сделает заявление по нескольким высказываниям руководства Армении, которые вредят двусторонним отношениям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Я могу сказать, что, безусловно, в Москве обратили внимание на целую серию несоответствующих действительности, это во-первых, и идущих вразрез, и я бы сказала противоходом в отношении развития двусторонних отношений заявлений, которые были сделаны и премьер-министром Армении [Николом Пашиняном], и официальными представителями Еревана.

На это будет дан развернутый ответ в ближайшее время, буквально <…> в считанные минуты будет опубликовано соответствующее заявление министерства иностранных дел России», – сказала дипломат, передает ТАСС.