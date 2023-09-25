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В Астаре произошел оползень

В Астаре произошел оползень

В Астаре произошел оползень, в результате чего 10 домов оказались в зоне риска.

Оползень, сошедший в селе Шиекаран в Астаринском районе, заблокировал дорогу, ведущую к порядка 10 частным хозяйствам, передает Report.

На месте задействованы сотрудники Лянкяранского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), приняты меры безопасности. Подъезд к территории запрещен, так как сход оползня продолжается. В настоящее время на участке Пенсарчай ведутся работы с привлечением тяжелой техники.

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