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В Польше заявили, что обойдутся без дружбы с Украиной

В Польше заявили, что обойдутся без дружбы с Украиной

Польша не намерена заставлять Украину выстраивать добрые двусторонние отношения и прекрасно обойдется без дружбы с ней.

Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM министр канцелярии президента республики Анджея Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач.

«Украина должна понять, что в интересах всех нас не позволить себя расколоть, потому что от этого выигрывает только Москва. Однако мы, конечно, справимся, если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас хорошо функционирующее государство. Украина сейчас в беде, и она должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Если нет, не надо ее принуждать», – сказал министр.

Пшидач рекомендует не называть происходящее между Варшавой и Киевом конфликтом. «Это неприемлемая, несправедливая оценка с украинской стороны и поведение, которое трудно понять», – сказал он, предположив, что влияние на охлаждение отношений могут оказывать бизнес, нюансы внутренней политики и настрой элит. «Возможно, у президента [Украины Владимира] Зеленского иные внутренние экономические условия. Может быть, там есть компании, которые могут разными способами оказывать давление или ожидать чего-то», – отметил он.

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