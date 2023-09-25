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МИД Азербайджана освежил память Макрону

МИД Азербайджана освежил память Макрону

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон во время интервью программе En Direct на канале французском телеканале TF1 в очередной раз продемонстрировал позицию, искажающую текущую ситуацию в регионе, что является ярким примером двойных стандартов и предвзятости.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя озвученные в ходе интервью высказывания президента Франции.

Отмечена неприемлемость того, что Франция, ложно позиционирующая себя защитником прав человека и международного права, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, своей колониальной политикой, основанной на «Ориентализме», пытается навязать неоколониалистический бесчестный опыт в регионе Южного Кавказа, выпячивает фактор христианства в азербайджано-армянском вопросе, использует религиозный фактор в вопросе бывшего конфликта.

«Хотим еще раз напомнить французской стороне, что операции Азербайджана по прекращению 30-летней оккупации Армении на ее суверенных территориях, с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана являются нашим легитимным правом, закрепленным международным правом», – отметил Гаджизаде.

«В ходе антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября против армянских вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана, были соблюдены все нормы международного гуманитарного права, что подтверждено международными организациями, в том числе Международным комитетом Красного Креста (МККК). Даже премьер-министр Армении заявил, что утверждения о том, что Азербайджан брал на прицел гражданское население, не соответствует действительности. В этом контексте мнения, высказанные против мероприятий Азербайджана, беспочвенны.

Неприемлемо то, что Франция, не придающая никакого значения правам человека в рамках колониальной политики, пытается учить Азербайджан, на территории которого благополучно проживают многие народы и этнические меньшинства.

В то же время то, что Франция, которая на протяжении почти 30 лет не делала никаких комментариев по поводу нарушенных прав азербайджанцев, которые были изгнаны со своих территорий и подвергнуты массовым убийствам, теперь заявляет, что защищает права армян, указывает на ложное намерение французской стороны. Помимо вывода армянских вооруженных сил с наших территорий и разоружения армянских вооруженных формирований, Азербайджан оказывает помощь армянским жителям и осуществляет их реинтеграцию в азербайджанское общество.

Учитывая вышеизложенное, мы еще раз заявляем, что усилия Франции, которые не служат миру и создают хаос в регионе, не дадут никаких результатов», – сказал Гаджизаде.

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