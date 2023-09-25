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Невзоров: В реальности 90% российских пропагандистов – армяне

Невзоров: В реальности 90% российских пропагандистов - армяне

Российский журналист и телеведущий Александр Невзоров констатировал засилье армянских пропагандистов «русского мира» на российском ТВ.

«Случайно ли так получилось, или это очередной «замысел» Кремля, но в реальности 90% российских пропагандистов – армяне.

Длиннейший список фанатиков и фанатичек «русского мира» открывает Симонян, а продолжают Кеосаян, Габрелянов, Багдасаров, Бабаян, Кургинян, Марданян, Мигранян и т.д. (есть, конечно, исключения в виде Соловьева и Лепса).

Несомненно, все они, на данный момент являются «эталонами русскости» и проповедниками, как «великой русской культуры» в целом, так и стихотворца Пушкина в частности.

К сожалению, на российском ТВ пока нет практики декламации его виршей. Но несомненно, ведущие пропагандисты могли бы собраться и коллективно, хором зачитать сии хрестоматийные строки», – написал Невзоров в своем тг-канале, сопроводив свой пост строками из поэмы Пушкина «Ты трус, ты раб, ты армянин!».

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