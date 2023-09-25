Фонд Гейдара Алиева пригласил турецкого врача для Ганиры Пашаевой

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Согласно распоряжению первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, лечение депутата Ганиры Пашаевой взял на себя Фонд.

Как сообщили в пресс-службе Центральной клинической больницы, при организации Фонда из Турецкой Республики был приглашен высококвалифицированный врач-реаниматолог. Ганира Пашаева была осмотрена врачом-специалистом, который дал необходимые рекомендации.

«В настоящее время лечение пациента продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких, проводятся необходимые комплексные реанимационные мероприятия. В ходе лечения используются все возможности медицины. Для лечения пациента мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами из ведущих больниц Турецкой Республики, проводятся консультации», – говорится в информации.