Армяне Ханкенди: У нас не было проблем с азербайджанцами, от них мы видели только хорошее

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Житель Карабаха армянского происхождения Володя Степанян рассказал, что в свое время работал вместе с азербайджанцами, пишет Репорт.

«В то время моим начальником был Назир Дадашов, который сделал мне много хорошего. У меня не было проблем с азербайджанцами», – сказал он.

Степанян пока не знает, вернется ли в Ханкенди. «Мне 63 года, я живу один. Я еще не принял конкретного решения о возвращении», – рассказал он журналистам.

В свою очередь, Сержик Григорян говорит, что родился и прожил в Аскеране всю жизнь, видел только хорошее от азербайджанцев, но больше не хочет возвращаться в Карабах:

«Мне больше 60 лет. Я родился и жил в Аскеране. Я много работал с азербайджанцами. Работал трактористом. Желаю только добра азербайджанцам, видел от них только хорошее».

Они отметили, что без проблем пересекли погранично-пропускной пункт «Лачын».