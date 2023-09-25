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Главное Мир

НАТО выделит миллиард долларов на техническое противостояние Китаю

НАТО выделит миллиард долларов на техническое противостояние Китаю

НАТО выделит миллиард долларов оборонным стартапам на техническое противостояние с Китаем.

Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Существует нехватка венчурного капитала для глубоких технологий, особенно в Европе. Мы хотели предоставить больше капитала с нашей стороны для инвестирования в эти компании, чтобы им не пришлось обращаться к китайским инвесторам», — сообщил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил.

Отмечается, что к фонду уже присоединились 23 страны — члена НАТО, они выразили готовность к финансированию проектов. Крупнейшим получателем средств является европейский оборонный стартап Helsing, который привлек 209 миллионов евро на разработку своего программного обеспечения, используемого для поддержки вооруженных сил.

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