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Politico: От Вашингтона до Брюсселя, от Москвы до Пекина никто не хочет ссориться с Азербайджаном, каждый хочет быть другом

Politico: От Вашингтона до Брюсселя, от Москвы до Пекина никто не хочет ссориться с Азербайджаном, каждый хочет быть другом

На прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир «все ближе приближается к серьезному перелому в экономических и финансовых системах и торговых отношениях». Возможно, это и так, но не в отношении Азербайджана.

Об этом пишет издание Politico.

«Недавно Баку провел мастер-класс по тому, как использовать географию с выгодой.

От Вашингтона до Брюсселя, от Москвы до Пекина, похоже, никто не хочет ссориться с Азербайджаном, каждый хочет быть другом. Даже сейчас, когда Армения обратилась к миру за помощью, обвиняя Баку «в попытке этнической чистки в Карабахе».

Однако реакция Запада могла бы измениться, если бы Азербайджан сейчас начал массовую этническую чистку – но Баку достаточно хитер, и знает это.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину, все стороны обхаживали Азербайджан. Есть ли другой национальный лидер, который мог бы быть другом фон дер Ляйен и Лукашенко одновременно?», – задается вопросом издание.

«Причина, по которой Баку может ладить с весьма разнообразными странами заключается в том, что никто не хочет давать геополитическим соперникам преимущество и нарушать хрупкое равновесие в мире. В их число входит и Иран – Баку и Тегеран в последние месяцы пытаются добиться разрядки после многих лет враждебности.

Для армян, которые так часто оказываются обиженными историей, это крайне прискорбно. Возможно, им было бы лучше последовать примеру Азербайджана и попытаться быть другом для всех, вместо того, чтобы сначала зависеть от России, а затем развернуться на Запад – пируэт, который лишил их всякой симпатии в Москве», – отмечает Politico.

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