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В Баку водитель и пассажир легкового автомобиля скончались после столкновения с автобусом

В Баку водитель и пассажир легкового автомобиля скончались после столкновения с автобусом

В Баку легковой автомобиль столкнулся с автобусом.

Перед домом торжеств «Sünbül», расположенным в Сабунчинском районе, поселке Бакиханова, автомобиль марки «Opel Astra», управляемый Новрузовым Эльнуром Ариз оглу, столкнулся с автобусом № 187, сообщает АПА.

В результате от полученных травм Эльнур Новрузов и пассажирка Гюлю Алиева скончались на месте происшествия, а водитель автобуса Орхан Сафаров был госпитализирован.

По факту в следственном отделе Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса.

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