Сердар Бердымухамедов стал Героем Туркменистана

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Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову присвоено звание Героя Туркменистана, сообщает Государственное агентство Туркменистана.

В сообщении отмечается, что в постановлении Меджлиса говорится, что глава государства удостоен этого звания за огромный личный вклад в укрепление основ национальной независимости республики и другие заслуги.

Торжественная церемония награждения состоялась на заседании Халк Маслахаты страны – высшего представительного органа народной власти.

Сердару Бердымухамедову 42 года. Он стал президентом на внеочередных выборах 12 марта 2022 года, после того, как его отец Гурбангулы Бердымухамедов, занимавший высший государственный пост, отказался идти на новый срок.