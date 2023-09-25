Военный эксперт оценил шансы ВСУ войти в Крым

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Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на «24 канале» рассказал, что о возможности захода в Крым говорят нынешние события на фронте и регулярные удары по полуострову. В частности, 23 сентября в районе Джанкоя было слышно взрывы.

Свитан отметил, что сейчас ВСУ получают преимущество в воздухе ударами по разным объектам Крыма. В будущем это может позволить украинской авиации работать в небе над полуостровом. В частности, украинские «Сушки» и МиГи могут сбрасывать авиабомбы и запускать ракеты.

«Шансы зайти в Крым еще в этом году есть. Впрочем, освободить его до января не получится. Особенно сложно будет с горной южной частью. Однако на севере временно захваченного полуострова наши войска могут полностью оказаться еще в этом году», — сказал Свитан.

Комментируя ситуацию на Запорожье, полковник запаса ВСУ отметил, что оперативное пространство перед ВСУ откроется уже за Токмаком, а еще точнее – за железной дорогой. До этого же приходится преодолевать плотную оборону россиян, они каждую высотку превратили в огневую точку, а каждый населенный пункт в рубеж обороны.

«Не забывают ВСУ и о флангах. В общем, Свитан говорит о том, что с нынешними темпами продвижения можно закладывать еще месяц – полтора, чтобы украинские войска преодолели плотную оборону россиян. Мы уже нашли одну точку, в которой прорвали так называемую линию Суровикина», — говорит Свитан.