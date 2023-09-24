Взрывы оставили часть Санкт-Петербурга без света

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В российском Санкт-Петербурге были слышны звуки взрывов. После этого жители города начали сообщать о массовом отключении света в Пушкинском районе. Об этом сообщает «Фонтанку».

«В Шушарах практически полностью нет электроэнергии. Полностью без электричества Первомайская, Пушкинская, Валдайская улицы и Витебский проспект. Не работают светофоры и магазины. На въезде наблюдается пробка», – написал читатель.

Местным, которые звонили в аварийные службы, сказали, что восстановительные работы завершат поздно ночью.

При этом некоторые жители жалуются также на отсутствие света и проблемы с интернетом.

Телеграм-канал Astra отмечает, что местные видели взрыв и слышали «хлопок», что в России называют взрывом.

«Местные жители сообщают, что видели вспышку в небе и слышали хлопок. Официальной информации от властей пока нет», – говорится в сообщении.