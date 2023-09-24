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Эксперт допустил переброску войск НАТО в Украину

Эксперт допустил переброску войск НАТО в Украину

Причиной переброски военного контингента Североатлантического альянса на территорию Украины могут стать серьёзные неудачи ВСУ на поле боя. Об этом пишет в статье для Asia Times старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен.

«Россия считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником. К сожалению, сейчас всё дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска», — заявил журналист.

По словам эксперта, уже сегодня в зоне боевых действий находятся военные советники НАТО. Он отметил, что точно так же развивались события во Вьетнаме до того, как туда прибыли американские войска.

Также специалист считает, что если президента Соединённых Штатов Джо Байдена в 2024 году переизберут на второй срок, то он, скорее всего, отправит на территорию Украины армию США, чтобы спасти от разгрома киевский режим. Тем самым американский лидер ввергнет в конфликт всю Европу, заявил Брайен.

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