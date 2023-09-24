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Азербайджан впервые выиграл командный зачет ЧМ по борьбе

Азербайджан впервые выиграл командный зачет ЧМ по борьбе

В сербском Белграде подведены итоги чемпионата мира по борьбе. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась на турнире исторического успеха.

Коллектив, члены которого завоевали 2 золотые и 3 серебряные медали, впервые стала чемпионом мира в командном зачете, набрав 120 очков.

До этого сборная в лучшем случае брала в командном зачете вторые места: в 2009 и 2010 годах – по вольной борьбе, а в 2015 и 2022 годах – греко-римской, сообщает «Репорт».

Кроме того, сборная по греко-римской борьбе добилась лучшего результата в истории азербайджанских сборных по борьбе на чемпионатах мира как по достоинству медалей, так и по набранным очкам.

Второе место на чемпионате мира завоевала сборная Ирана (102), а третье – Турции (93).

Эльданиз Азизли (55 кг) и Рафиг Гусейнов (82 кг) стали чемпионами, Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) завоевали серебро турнира. Наряду с этим, Хасрат Джафаров и Санан Сулейманов также получили лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

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