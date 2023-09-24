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Жена Пескова разгневала фанатов (фото)

Жена Пескова разгневала фанатов (фото)

Жена спикера президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова разгневала фанатов. В инстаграмме Татьяны Навки появилось множество негативных комментариев.

Причиной стало очередное фото олимпийской чемпионки по танцам на льду, сообщает «24 канал». Многие россияне назвали ее «показушницей» и «страдалицей».

Татьяна Навка получила порцию гневных комментариев после публикации фото со съемок своей авторской телепередачи «Команда». На фото 48-летняя жена Пескова позирует в профиль и смотрит вдаль.

«Шел пятый час съемок… Задумалась или задумала?», – написала экс-фигуристка.

Россиян разгневало поведение Навки. Они стали писать ей негативные комментарии.

«А почему бы жене пресс-секретаря президента не выставить фото, как она помогла безногому ветерану СВО купить протезы или как посетила деток в детдоме и отвезла туда подарки? А то имея такие возможности, она все в позе «какая я красивая». Это очень глупо. Лучше бы вообще не выставляла», – написала одна из пользователей инстаграма.

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