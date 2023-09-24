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Армяне сдали росмиротворцам груду оружия

Армяне сдали росмиротворцам груду оружия

Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий армянские НВФ продолжают сдачу вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев.

На 24 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 1200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в бюллетене РМК.

Российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабахского региона Азербайджана. Всего доставлено 125 тонн продовольствия и 65 тонн ГСМ.

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