Коротченко предложил срочно провести в Баку встречу глав спецслужб Азербайджана, Турции, Грузии и России

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Ответом Запада (США – Франция – ЕС) на восстановление Азербайджаном контроля над Карабахом, станет попытка в самом ближайшем будущем дестабилизировать ситуацию в Грузии и организация там «цветной революции» с целью свержения и силового устранения правительства Ираклия Гарибашвили.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это должно стать ударом по геополитическим и экономическим интересам Азербайджана, Турции и России одновременно, хотя каждая из перечисленных стран пострадает по-разному.

В этой связи возникает срочная необходимость проведения неформальной закрытой встречи руководителей спецслужб / секретарей Совбезов Азербайджана, Грузии, Турции и России с целью оценки новых угроз и противодействия планам западного альянса.

Оптимальное место для такого саммита – Баку», – отметил эксперт.