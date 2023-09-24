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Наш паратхэквондист стал чемпионом мира

Наш паратхэквондист стал чемпионом мира

Азербайджанский паратхэквондист Имамеддин Халилов (К-44) завоевал звание чемпиона мира. Спортсмен, выступавший в весовой категории 70 кг, добился такого результате на чемпионате мира в мексиканском Веракрусе. Данную информацию приводит Федерация тхэквондо Азербайджана.

Отмечается, что Халилов в своем первом бою встретился с испанским паратхэквондистом. Азербайджанский спортсмен победил чемпиона мира и Европы со счетом 7:3. Затем он одолел грузинского спортсмена – 16:2. Имамеддин Халилов в полуфинале сразился с представителем Кубы. В напряженном матче член сборной Азербайджана одержал победу со счетом 12:9.

В финале представитель Азербайджана встречался с паратхэквондистом из Узбекистана. Халилов победил со счетом 5:2 и завоевал титул чемпиона мира.

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