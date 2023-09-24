Идеолог «Русского мира» Дугин открыто критикует власти России

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Идеолог «Русского мира» Александр Дугин начал обвинять Кремль в слабости и нерешительности.

Дугин фактически предъявил претензии руководству страны за то, что оно не решается на тотальную войну с введением по всей стране военного положения и массовой мобилизации.

В своем ТГ-канале он жалуется, что в РФ ликвидируют самых активных Z-патриотов, в частности Владлена Татарского и Евгения Пригожина.

«Войну, ставшую рутиной, выиграть невозможно по определению. А мы так и не услышали: «Вставай, страна огромная…» Владлен Татарский говорил в январе 2023 года: вот чувствую я, вот-вот, и мы жахнем. А жахнули его и нас всех. И Пригожина жахнули. А мы все почему-то нет… Мы начинаем проигрывать не внешнему врагу, там мы держимся, а самим себе. И это тревожно. Мы никак не делаем того, что должны были бы сделать уже давно. А мы никак. И власть прекрасно знает, о чем идет речь. Но тянет», – написал Дугин.