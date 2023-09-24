Армянские спецслужбы сообщили о попытке захвата власти в стране |
Организован визит военных атташе в Шушу (видео) |
Брат Ганиры Пашаевой призвал молиться за нее (обновлено) |
В Ходжавендском районе обнаружены оружие и боеприпасы (видео) |
Ереван устами Пашиняна признает госграницы Армении времен СССР |
Гаджиев: Шансы на мир между Баку и Ереваном возросли |
На прииске в Кяльбаджарском районе обнаружен арсенал оружия (фото, видео) |
СМИ: Эрдоган совершит визит в Нахчыван |
Чернышевский: Даже США такого ни разу не делали, а азербайджанская армия смогла (видео) |
Главное Экономика

Россия допустила Азербайджан к торгам на валютном рынке

Россия допустила Азербайджан к торгам на валютном рынке

Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.

Распоряжение об утверждении перечня таких государств подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина России.

В список вошло более 30 стран.

Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.

Постановление подготовлено для реализации новых норм Федерального закона «Об организованных торгах», принятых в июле 2023 года. Эти нормы направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчёты в национальной валюте.

Теги:
Из этой рубрики
Россия допустила Азербайджан к торгам на валютном рынке
Экономика

Россия допустила Азербайджан к торгам на валютном рынке

2023/09/24, 15:22
В Кабмине обсуждены проекты госбюджета и сводного бюджета на 2024 год
Экономика

В Кабмине обсуждены проекты госбюджета и сводного бюджета на 2024 год

2023/09/23, 16:51
Азербайджан обсудил с Всемирным банком вопросы сотрудничества
Экономика

Азербайджан обсудил с Всемирным банком вопросы сотрудничества

2023/09/23, 00:45
Европа стремится к наращиванию поставок азербайджанского газа
Экономика

Европа стремится к наращиванию поставок азербайджанского газа

2023/09/22, 20:42
Россия запретила экспорт бензина и дизельного топлива
Экономика

Россия запретила экспорт бензина и дизельного топлива

2023/09/22, 00:57
В Армении обсуждают вопрос начала торговли с Азербайджаном
Экономика

В Армении обсуждают вопрос начала торговли с Азербайджаном

2023/09/21, 18:04
В 2024 году среднемесячная зарплата в Азербайджане достигнет 980 манатов
Экономика

В 2024 году среднемесячная зарплата в Азербайджане достигнет 980 манатов

2023/09/21, 14:55
Азербайджан увеличивает расходы на оборону и безопасность на 6%
Экономика

Азербайджан увеличивает расходы на оборону и безопасность на 6%

2023/09/21, 14:35
Минфин о возможной девальвации в следующем году
Экономика

Минфин о возможной девальвации в следующем году

2023/09/21, 14:10