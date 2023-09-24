Кеосаян призвал посадить Пашиняна в яму и плевать в него (видео)

624 Просмотров

Всех во главе с предателем Пашиняном надо судить. И посадить в яму.

Об этом заявил российский пропагандист и по совместительству муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян.

«Всех во главе с предателем Пашиняном надо судить, а потом пожизненно посадить. Но не в камеру, а в яму. И приводить армянских школьников. Показывать на вонючую и заросшую грязными волосами тварь на дне ямы и говорить им: «Вот предатель, виновный в тысячах смертей и в унижении нашего народа. А теперь, ребята, все дружно в него плюнем», – буйствует муж Симоньян.

«Я желаю тебе, мразь, именно такого итога. И желаю тебе очень многих лет жизни, чтобы ты, Никол, максимально долго молил Бога, в которого ты, впрочем, не веришь, о смерти. И чтобы она, смерть, к тебе не пришла», – проклял Кеосаян Пашиняна.