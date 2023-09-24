Каладзе: Азербайджан протянул нам руку помощи

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Азербайджан протянул нам руку помощи в самый трудный момент, эта страна является очень важным партнером для Грузии.

Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«В период, когда я был министром энергетики Грузии, было подписано много совместных проектов с Азербайджаном. SOCAR газифицировала многие районы и села Грузии», – приводит «Репорт» слова K.Каладзе.

Он отметил, что между двумя странами существуют крепкие дружественные отношения. «Мы стремимся к дальнейшему укреплению этих связей в будущем», – добавил мэр.