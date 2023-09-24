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Гаджиев: Шансы на мир между Баку и Ереваном возросли

Гаджиев: Шансы на мир между Баку и Ереваном возросли

Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения всесторонних вопросов, связанных с реинтеграцией Карабаха в АР.

Об этом говорится в интервью помощника президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмета Гаджиева изданию Politico.

«Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости», – отметил он.

Гаджиев добавил, что гарантия доступа гуманитарной помощи «еще раз свидетельствует о добрых намерениях и серьезности правительства Азербайджана удовлетворить нужды и потребности жителей Армении, а также обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции».

По его словам, Карабахский регион был «пороховой бочкой» и наиболее милитаризованной зоной мира.

«Но теперь это в прошлом. В этих условиях шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше», – отметил помощник президента страны.

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