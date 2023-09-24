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Рафаэль Физиев проиграл главный бой турнира UFC в Лас-Вегасе (видео)

Рафаэль Физиев проиграл главный бой турнира UFC в Лас-Вегасе (видео)

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев, представляющий Казахстан, проиграл поляку Матеушу Гамроту в главном бою турнира UFC Vegas 79. Поединок в лёгкой весовой категории прошёл в ночь с 23 на 24 сентября в Лас-Вегасе, уточняет «Лайф».

Бой завершился во втором раунде из-за травмы ноги Физиева. Он попытался ударить противника ногой по корпусу, однако оступился и повредил колено. Гамрот одержал победу техническим нокаутом.

Стоит отметить, что для Физиева это уже второе поражение подряд. На его счету теперь 12 побед и три поражения. У польского спортсмена в активе 23 победы и два поражения.

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